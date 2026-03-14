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Pozzuoli, donna trovata morta carbonizzata in casa: tragedia e giallo

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sabato 14 marzo 2026
Pozzuoli, donna trovata morta carbonizzata in casa: tragedia e giallo

1' di lettura

Tragedia e giallo a Pozzuoli, in provincia di Napoli: il cadavere carbonizzato di una donna di 65 anni è stato trovato nella casa in cui abitava insieme al marito in via Cuma-Licola. A fare la terribile scoperta e a dare l'allarme è stato proprio il marito della donna. Quando si è consumato il dramma, l'uomo si trovava nel giardino dell'abitazione, come avrebbe dichiarato lui stesso agli agenti del commissariato di Pozzuoli accorsi insieme ai vigili del fuoco. La 65enne, invece, pare si trovasse vicino ai fornelli della cucina. Le indagini sono ora in corso per capire bene cosa sia successo. Non è escluso che la vittima si sia inavvertitamente accostata al fuoco.

I fatti sono avvenuti intorno alle 15.30 di oggi, sabato 14 marzo. I coniugi avevano pranzato, poi il marito era andato in giardino e la moglie era rimasta all'interno. All'improvviso l'uomo avrebbe sentito dei rumori dall'interno della casa e subito sarebbe accorso, trovandosi di fronte la moglie già senza vita. Inutili i soccorsi. A quanto pare, non c'erano altre persone in casa. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti, che avrebbero già ascoltato il testimone, ancora sotto choc, sarebbero due: suicidio o incidente domestico. 

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