Indian Wells, Sinner in finale: Zverev battuto in due set

Prima finale della carriera per Jannik Sinner a Indian Wells. L'azzurro n.2 del mondo ha superato in semifinale il tedesco Alexander Zverev n.4 in due set con il punteggio di 6-2 6-4, in un'ora e 23' di gioco. L'altra semifinale, a seguire, è tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

Ottima prestazione del 24enne azzurro, che nel primo set si prende un break nel settimo game e si ripete nel nono parziale, chiudendo 6-2. Zverev prova una reazione nel secondo set, ma Sinner riesce ad annullare tre palle break nel sesto game e ruba la battuta al tedesco nel settimo. È l'allungo decisivo: il numero due del mondo conquista il secondo parziale 6-4 e vola, per la prima volta in carriera, in finale a Indian Wells.