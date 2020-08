Coronavirus, il bollettino: record di contagi da maggio, sfondata quota 800. Chi trema

20 agosto 2020 a

Nuovo boom di contagi in Italia, dove la situazione epidemiologica torna a farsi preoccupante, per quanto la gravità e soprattutto la mortalità si siano ridotte ai minimi termini. Non fanno però dormire sonni tranquilli quei 845 nuovi casi (su 77.442 tamponi, record dal 16 maggio) emersi nelle ultime 24 ore, a fronte di 6 morti e 18 guariti: un incremento molto importante rispetto ai 624 di ieri, dovuto soprattutto ai rientri dalle vacanze. Paradossalmente la Sardegna, additata come l’isola del contagio, ha riportato appena 23 nuovi casi, ma il problema è l’esportazione: ne sa qualcosa il Lazio, che a causa delle comitive di giovani vacanzieri adesso si ritrova con 115 contagi. Di più ne hanno fatti registrare soltanto la Lombardia (154) e il Veneto (159). Nessuna regione è a contagio zero, mentre quattordici sono in doppia cifra: apre la Toscana con 59 casi, seguita da Campania (53), Piemonte (52), Emilia Romagna (52), Sicilia (37), Liguria (31), Sardegna (23), Bolzano (21), Puglia (20), Umbria (17), Friuli (14), Marche (13) e Calabria (10). Gli attualmente positivi sono saliti a 16.014, dei quali la stragrande maggioranza è però in isolamento domiciliare (15.063), i ricoverati con sintomi sono 883, mentre quelli in terapia intensiva 68.

