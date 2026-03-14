Famiglia nel bosco, i bimbi restano a Vasto? L'ultimo colpo di scena

"Gli operatori della struttura di Vasto hanno ripristinato buone relazioni con i minori, facendo venir meno le ragioni del trasferimento. Il Tribunale potrà ora valutare questo nuovo assetto": i servizi sociali che si occupano della famiglia nel bosco hanno chiesto al Tribunale dei minori dell'Aquila di congelare l’ordine di trasferimento dei piccoli di 6 e 8 anni precedentemente emesso. I bambini sono stati allontanati dai genitori Nathan e Catherine Trevallion lo scorso novembre dopo che i giudici hanno giudicato inadeguato il casolare in mezzo ai boschi di Palmoli in cui stavano crescendo. Di lì la decisione di farli trasferire in una casa famiglia a Vasto, consentendo anche alla mamma di seguirli. Nei giorni scorsi, l'ennesima svolta: l'allontanamento della mamma dalla struttura di Vasto e il successivo trasferimento anche dei tre figli.

Quest'ultima decisione ora potrebbe essere congelata vista l'ultima posizione dell’Ecad 14 Alto Vastese, l’ente che gestisce i servizi sociali. Solo pochi giorni fa, il Tribunale aveva disposto lo spostamento dei minori in un’altra struttura senza la madre, a causa di un clima diventato, a detta dei giudici, insostenibile. Secondo l’avvocata Maria Pina Benedetti, legale dell’Ambito sociale, tra gennaio e marzo il rapporto tra la madre e gli operatori sarebbe precipitato. E ci sarebbero state conseguenza anche sul rapporto degli operatori con i figli. Dopo l’allontanamento della madre dalla casa famiglia, invece, il quadro sarebbe cambiato e gli operatori sarebbero riusciti a ripristinare buone relazioni con i tre minori.