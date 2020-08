Viviana Parisi, il drammatico racconto dei vicini di casa su quanto accaduto prima della morte: "Aiuto, aiuto, non voglio che muori"

25 agosto 2020 a

Un racconto straziante quello che ora, i vicini di casa di Viviana Parisi, riferiscono. La dj ritrovata cadavere assieme al figlio dei boschi di Caronia, Messina, attraversava un periodo buio. A darne conferma chi abitava vicino a lei che racconta un triste episodio avvenuto poco prima della scomparsa. Un giorno i vicini hanno sentito gridare: "Aiuto, aiuto, non voglio che muori".

Viviana e Gioele, bomba dalla famiglia: "Inchiesta sulle ricerche dei corpi"

A urlare era proprio Viviana, mentre il suo piccolo Gioele piangeva per la paura. Immediato l'arrivo dell'ambulanza. Tutti erano convinti che il bimbo di 4 anni stesse male e invece i soccorsi erano per lei, terrorizzata che quel suo figlio adorato - figlio che era in perfetta salute - avesse qualcosa di grave. Il mese - come ricorda La Stampa - era giugno, Viviana non stava per niente bene, e quell'ambulanza soccorre lei, non Gioele. Lo stesso marito, Daniele Mondello, ha più volte confessato che la donna temeva il coronavirus. E forse, sarebbe stato proprio questo il motivo, almeno secondo gli inquirenti, che avrebbe spinto Viviana a compiere un suicidio-omicidio inaspettato.

