Viviana Parisi e Gioele Mondello, sei campioni genetici nell'auto: il bimbo ferito nell'incidente?

Oggi dovrebbero emergere dati più certi sulla morte del piccolo Gioele Mondello e di sua madre Viviana Parisi morti in circostanze ancora da chiarire a Caronia (Messina). In queste ore verrà eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, una tac rivelerà nuovi dettagli. Nei boschi sono stati ritrovati solo parti del corpicino del bambino, tra cui il tronco, un femore e il teschio.

Come spiega Daniela Sapienza, medico legale della task force di esperti che parteciperà all'autopsia. "Per correlare il soggetto all'età anagrafica, sesso, e quanto utile per fare i rilievi antropologici". "E quindi, l'identificazione» del piccolo Gioele. "Poi andiamo a vedere se ci sono segni di lesività macroscopica su questi resti - dice ancora il medico legale - e infine vediamo di determinare l'epoca della morte".

Si dovrà fare chiarezza anche sui campioni genetici prelevati dalla Opel Corsa con cui Viviana ha percorso il suo ultimo viaggio verso Caronia. Si tratta di "accertamenti non ripetibili di tipo biologico" disposti dalla Procura di Patti nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della 43enne e del figlioletto di quattro anni. Saranno eseguiti accertamenti su sei campionature effettuate il 6 agosto scorso sull'Opel Corsa di Viviana per verificare l'eventuale presenza di profili genetici della famiglia o di altri soggetti. I reperti biologici nell'auto, sottolinea poi Repubblica, potrebbero anche rivelare che Gioele è rimasto ferito nell'incidente nella galleria di Pizzo Turda, gettando una nuova luce sulla morte del piccolo.

"Sono qui per occuparmi della geologia forense, quindi dell'analisi dei terricci e dei territori. Vedremo quale sarà la compatibilità dei terricci con i reperti ritrovati e con i luoghi. È un lavoro complicato, come quello di tutti gli altri esperti". Lo ha detto Roberta Somma, la geologa forense nominata perito dalla Procura di Patti nell'inchiesta sul giallo di Caronia, arrivando al Policlinico di Messina dove tra poco inizierà l'autopsia dei resti del bambino che tutti ritengono siano del piccolo Gioele L'esperta ha sottolineato che il tempo trascorso per il ritrovamento dei corpi, "non è un'ostacolo per il lavoro" che deve svolgere.

