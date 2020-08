Coronavirus, bollettino: nuovi casi e tamponi, impennata mai vista prima. Occhio agli attualmente positivi

26 agosto 2020 a

Torna a salire la curva dei contagi da coronavirus, e lo fa anche in maniera piuttosto importante. Sono 1.367 i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 13 morti e 314 guariti: l’incremento va letto soprattutto nell’ottica di un numero di tamponi molto superiore alla media, dato che sono arrivati i risultati di oltre 93mila test. Un numero molto importante, determinato soprattutto dalla nuova ondata di controlli che si fa sui rientri dalle vacanze. Gli attualmente positivi salgono a 20.753, ed è proprio questo dato che differenzia i casi di oggi da quelli del 12 maggio, che è stato l’ultimo giorno in cui si è avuto un dato di contagi superiore a 1.400: allora però gli attualmente positivi erano in netto calo (-1000 al giorno di media), mentre stavolta stanno ricominciando a salire. La buona notizia è che la stragrande maggioranza si trova in isolamento domiciliare: i ricoverati con sintomi in ospedale sono 1.124, mentre quelli in terapia intensiva appena 69 (+3 rispetto a ieri). Per quanto riguarda le regioni, il virus si conferma ormai ovunque a causa delle vacanze e della ritrovata mobilità interregionale: in Lombardia sono emersi 269 nuovi casi, poi ci sono Lazio (162), Toscana (161), Veneto (147), Campania (135) ed Emilia Romagna (12). L’unica a contagio zero è la Valle d’Aosta, mentre in Piemonte, Puglia e Sardegna sono stati registrati più di 50 nuovi contagi.

