Migranti col coronavirus cercano di fuggire dal centro di Rocca di Papa, 4 poliziotti feriti: "Lo Stato dov'è?"

"Lo Stato dov'è?". Nuova rivolta violenta di migranti positivi al coronavirus, questa volta al centro di accoglienza di Rocca di Papa, nel Lazio. E scatta la protesta della Polizia, costretta a lavorare in condizioni impossibili. "Dopo il caso di un agente del Reparto mobile di Palermo risultato positivo al coronavirus dopo aver prestato servizio all'hotspot di Lampedusa, e la conseguente quarantena a cui è stata sottoposta tutta l'unità operativa di cui ha fatto parte, registriamo l'ennesima rivolta di migranti, questa volta al centro di Rocca di Papa, dove la calma è tornata a costo di quattro poliziotti feriti", denuncia Valter Mazzetti, segretario generale della Federazione Fsp polizia di Stato.

Nel centro di Rocca di Papa "Mondo migliore" si trovano in isolamento decine di migranti risultati positivi al virus. La situazion all'interno del centro, proprio come negli hotspot siciliani, è di frustrazione mista a rabbia e molti migranti cercano di uscire dall'edificio, violando l'isolamento a cui si devono sottoporre. Secondo Mazzetti è "una giornata nera che conferma solo lo sfacelo assoluto che gli operatori della sicurezza stanno fronteggiando senza che si riesca a trovare soluzioni serie a un problema ormai costante, stratificato, gigantesco". Secondo il segretario generale Fsp i problemi, a Rocca di Papa come nel resto d’Italia, si registrano "gli effetti nefasti di una politica miope e inconcludente, che non sa o non vuole agire in maniera chiara, decisa e forte, per garantire la massima sicurezza possibile ai servitori dello Stato che devono lavorare, nonché ai cittadini, da cui ci si aspetta il massimo rispetto delle norme sanitarie ma poi li si lascia esposti ai rischi causati da situazioni confuse e fuori controllo che si stanno verificando praticamente in tutti gli hotspot. Come al solito le mancate soluzioni di una politica ipocrita si trasformano in problemi di ordine pubblico".

