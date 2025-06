Roma, la perquisizione e poi la rapina: choc, arrestati 3 poliziotti

Tre poliziotti del commissariato Salario Parioli e un cittadino albanese sono stati arrestati per rapina aggravata. Lo rende noto la procura di Roma con una nota. A realizzare gli arresti la Squadra Mobile della polizia di stato che, si legge nel comunicato, "ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti di tre poliziotti del commissariato Salario Parioli e nei confronti di un soggetto di nazionalità' albanese". Fondamentali per le indagini "le dichiarazioni della persona offesa, l'acquisizione e la visione dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e un'analisi approfondita dei tabulati telefonici".

I quattro indagati, il 27 marzo scorso, si sono introdotti, con la scusa di una perquisizione ed esibendo i tesserini in uso alle forze dell'ordine, "all'interno di un'abitazione in via Carmelo Maestrini" e dopo aver "intimato ai due fratelli di casa e rimanenze in soggiorno", hanno rubato 35 mila e 900 euro "sottraendoli alla cassaforte collocata nella camera da letto aprendola e successivamente chiudendola con le apposite chiavi che portavano con loro", prima di allontanarsi dal luogo. Ai tre poliziotti è contestato anche il reato di perquisizione legittima. Il procuratore capo Francesco Lo Voi spiega che "la delega all’attività investigativa conferita alla Squadra Mobile per i gravi fatti oggetto di accertamento, testimonia la piena fiducia della procura nel lavoro costantemente svolto con lealtà e dedizione dalla polizia di stato nella città di Roma"