Coronavirus, il re del pesce di Roma, infettato a Porto Cervo. Ora è in ospedale a Sassari

27 agosto 2020 a

a

a

Johnny Micalusi, il re del pesce e delle cene romane ieri sera è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Sassari per Covid. Le sue condizioni sarebbero gravi. Lo stato di salute dell'ex proprietario di Assunta Madre, tra l'altro, è aggravato da precedenti malattie. Per anni il suo ristorante di pesce in via Giulia a Roma è stato il punto di ritrovo per vip, politici e malavitosi. Qui le cimici piazzate sotto i tavoli dalla polizia, scrive Repubblica, sentono nel 2013 Alberto Dell'Utri parlare di come organizzare la fuga all'estero di suo fratello, il senatore e fondatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri.

"Ti vedo in forma". Briatore, le ultime parole famose: paura per Berlusconi per questo incontro

Johnny Micalusi l'estate ama passarla in Costa Smeralda. Uno dei due ristoranti interni del Billionaire, quello al primo piano con menù alla carta, si chiama Assunta Madre. E l'11 agosto scorso gira un filmato al Sottovento, il ristorante sulle colline di Porto Cervo, dove si vedono donne e uomini che ballano attorno ai tavoli e cantano a squarciagola senza mascherina. "Per fortuna che c’è il coronavirus serata magica", scrive Micalusi su Instagram, postando poi il video.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.