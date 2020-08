Coronavirus, bollettino: centomila tamponi e un solo morto, calano anche i ricoveri

29 agosto 2020 a

a

a

Il bollettino di sabato 29 agosto rilasciato dal ministero della Salute fotografa un numero di nuovi casi sostanzialmente stazionario, essendo pari a 1.444 (ieri era 1.462). I dati più importanti sono però quello dei decessi (ne è avvenuto soltanto uno nelle ultime 24 ore) e soprattutto quello dei guariti: addirittura 1.322, quasi mille in più di ieri. Spicca inoltre il numero dei tamponi analizzati: sono quasi 100mila, praticamente un record che conferma il trend dei maggiori controlli. Gli attualmente positivi sono 23.156, la stragrande maggioranza dei quali si trova in isolamento domiciliare (21.909): sono sempre sotto controllo i numeri ospedalieri con 1.168 ricoverati con sintomi (-10) e 79 in terapia intensiva (+5). Per quanto riguarda le regioni, nessuna è a contagio zero: le situazioni più serie riguardano sempre Lombardia (289 nuovi casi), Campania (188), Lazio (171), Veneto (151) ed Emilia Romagna (149). Grande attenzione anche per Toscana (92) e Piemonte (90) e per le due mete estive Sardegna (70) e Puglia (65).

