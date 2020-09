Coronavirus, l'allarme dell'Iss e del ministero della Salute: "Ulteriori interventi in caso di peggioramento"

05 settembre 2020 a

I contagi da coronavirus proseguono la loro salita e così l'Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute non escludono nulla. "La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente a infezioni contratte nella seconda decade di agosto 2020 - continuano a ribadire - conferma la presenza di importanti segnali di allerta legati a un aumento della trasmissione locale. Al momento i dati confermano l’opportunità di mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle Regioni/Province autonome". Ma - e c'è un ma - bisogna stare in allerta ed "essere pronti all’attivazione di ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento".

L'aumento di contagi? "Fase si sorveglianza". Remuzzi, la verità sul coronavirus e l'immunità

Insomma, l'invito contenuto all'interno del monitoraggio dell'epidemia relativo al periodo 24-30 agosto suona a tutti gli effetti come un nuovo lockdown: "Sebbene i servizi territoriali siano riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus - si legge nel report settimanale - viene ripetutamente segnalato un carico di lavoro eccezionale che rischia di compromettere la tempestiva gestione dei contatti, oltre che non assicurare le attività non-collegate a questa emergenza". Occhio, dunque a quello che succederà nei giorni successivi.

