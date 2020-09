Busto Arsizio, non raggiunge l'orgasmo: rissa con la prostituta, grazie alla polizia ottiene uno sconto

05 settembre 2020 a

Lui non raggiunge l'orgasmo, litiga con la prostituta e lei gli fa lo sconto (grazie all'intercessione della polizia). E' successo a Busto Arsizio, in provincia di Varese e a darne notizia è La Prealpina. Il quotidiano lombardo scrive che i due si erano appartati in una lavanderia automatica della zona, aperta 24 ore su 24, intorno alle 2 di notte. Il rapporto però è durato troppo, l'uomo non riusciva a raggiungere l'orgasmo, così la ragazza si è stufata e ha deciso di smettere. A quel punto il cliente se l'è presa e ha preteso di riavere indietro i soldi con cui aveva pagato la prestazione, 40 euro.

Tra i due è scoppiata una violenta lite, così rumorsa che qualcuno del vicinato si è visto costretto a chiamare la polizia. Arrivati sul posto, gli agenti, piuttosto stupiti, hanno ascoltato la versione sia della prostituta che del cliente: lei era convinta di essersi meritata il compenso, lui invece voleva essere rimborsato, perché avendo sborsato 40 euro, pretendeva di concludere la prestazione senza che gli si mettesse fretta.

Alla fine è stato raggiunto un accordo, riportato anche dal verbale stilato dalla pattuglia: "La donna ha restituito al suo cliente la somma di 10 euro quale risarcimento, in attuazione del codice dei consumatori, ovvero della cosiddetta garanzia con formula soddisfatti o rimborsati".

