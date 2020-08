Milano, fanno sesso davanti alla Stazione Centrale: degrado totale, la rabbia dei residenti

06 agosto 2020 a

a

a

Degrado alla stazione centrale di Milano, dove una coppia ha fatto sesso in mezzo alla strada, come se nulla fosse. Il fatto risale alla serata di mercoledì 5 agosto ed è stato documentato da un video che ha scatenato la rabbia dei residenti: nelle immagini si vedono i due consumare un rapporto sessuale davanti alla Stazione Centrale, in piazza Duca d'Aosta all'angolo con via Antonio da Recanate. Come detto, fioccano le proteste dei residenti, che chiedono all'amministrazione di Beppe Sala di fare qualcosa. Duro il commento di Riccardo De Corato: "Sesso in strada, spaccio, risse e rapine fanno parte della quotidianità vissuta dai residenti milanesi che vivono nei pressi di Piazza Duca d'Aosta. Già esasperati dagli spacciatori e dai borseggiatori denunciano anche che la sera la zona diventa terra di prostitute e trans che consumano i loro rapporti per strada", ha concluso.

