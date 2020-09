Willy Monteiro, i fratelli Bianchi? "Nullatenenti" ma facevano la vita da nababbi: scattano gli accertamenti sul patrimonio

09 settembre 2020 a

Una vita esagerata, tra vacanze in Costiera amalfitana, abiti firmati e orologi di lussi e tutto grazie ad un negozio di frutta aperto da soli tre mesi. Questo raccontano le immagini social dei fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, arrestati e accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, che risultano anche nulla tenenti.

Scrive il Messaggero: "Marco, da qualche mese, subito dopo il lockdown, aveva aperto un piccolo negozio di frutta verdura a Cori, comune della provincia di Latina. Non un grande locale su cui tra l'altro il sindaco della cittadina, Mauro De Lellis, ha già avviato le pratiche per il ritiro della licenza (...). Marco e Gabriele, però, al netto della frutteria di Cori risultano nulla tenenti (...). Motivo per cui non si escludono accertamenti di natura patrimoniale nei prossimi giorni"

Nel curriculum dei fratelli anche un discreto numero di denunce. "Comprese alcune per spaccio di stupefacenti. Marco, il più piccolo dei due, ha alle spalle almeno due denunce per rissa, altrettante per lesioni personali e spaccio, oltre a una serie di contravvenzioni amministrative. Gabriele non è da meno. In passato è stato accusato di minaccia, lesioni, porto di oggetti atti a offendere e stupefacenti. Qualcosa in più dell'hashish. Tutti reati, per entrambi i fratelli Bianchi, contestati negli ultimi tre anni: dal 2017 a oggi, e nel perimetro di Velletri, Lariano ed Artena". Gabriele sta per diventare padre.

