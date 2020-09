Coronavirus ad Alessandria, il medico va in ospedale con il Covid. Diceva: "Solo un'influenza"

12 settembre 2020 a

Va al lavoro col Covid ma pensa si tratti solo di un'influenza. È successo nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. Un medico si è presentato lì pur avendo la febbre. Ciò che non torna è come abbia fatto a superare i controlli all'ingresso. Come riporta La Stampa, però, sarebbe stato proprio lui a tranquillizzare tutti dicendo: "E' solo influenza".

Poi però è arrivata la doccia fredda. A dare notizia del tampone positivo è stata proprio l'azienda ospedaliera in cui il medico lavora. Sono già state avviate comunque le procedure previste in questi casi e tutto il personale del reparto è stato sottoposto a tampone. Dall'Ospedale riferiscono che adesso il dottore, i cui sintomi si sono aggravati, è ricoverato e "sta male".

Intanto l'azienda ha comunicato, tramite una nota, che "a ogni accesso è stato predisposto un checkpoint con la presenza di personale, fornita di termoscanner e gel antisettico per le mani. Inoltre, è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione per tutta la permanenza in ospedale contro la diffusione del virus. Qualora gli operatori non seguissero le indicazioni fornite, a seguito di precise verifiche, l’Azienda avvia le azioni dovute".

