Willy Monteiro, Marco Bianchi a processo giovedì: omicidio di Colleferro? No, l'ultima scoperta sul balordo

20 settembre 2020 a

Giovedì 24 settembre dovrà presentarsi in aula Marco Bianchi, uno dei due fratelli indagati per l’omicidio brutale di Willy Monteiro Duarte. Ovviamente il ragazzo non sarà (ancora) a processo per quanto accaduto quella notte a Colleferro, bensì per uno degli altri (tanti) episodi di violenza di cui si è reso protagonista. Il primo maggio del 2018 avrebbe pestato un ragazzo bengalese: l’accusa è di lesioni gravi, stavolta il fratello Gabriele non c’entra, così come gli altri due ragazzi - Francesco Pincarelli e Mario Belleggia - arrestati per il massacro operato ai danni di Willy. Ma anche in quell’occasione Bianchi non era da solo: con lui altri amici, imputati come lui. Stando a quanto riporta Il Messaggero, anche in quel caso il “branco” aveva picchiato duro: la prognosi dei medici superava i 20 giorni per il povero bengalese. Intanto gli investigatori vanno avanti sul caso di Colleferro: si sono aggiunte altre testimonianze per stabilire le responsabilità dei quattro indagati. Cruciali sembrano essere le parole messe a verbale da Belleggia, che ha rotto il patto del silenzio e adesso si trova ai domiciliari.

