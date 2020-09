Le Iene, il video dei fratelli Bianchi in auto poco prima del massacro di Willy Monteiro: ecco cosa rivela

19 settembre 2020 a

Vistosi anelli, occhiali da sole nonostante il buio, fare da duro, gestacci in favor di telecamera. Tutto in un video esclusivo rilanciato da Le Iene, il programma di Italia 1, sul loro sito. Un video che ritrae i fratelli Marco e Gabriele Bianchi in macchina nella sera del pestaggio in cui è stato brutalmente ammazzato a Colleferro Willy Monteiro Duarte. Immagini che sono state girate poco prima dell'omicidio. Si tratta di un video registrato dalle storie Instagram di Gabriele Bianchi da un utente, che ha poi girato tutto a Le Iene. La story sarebbe stata pubblicata intorno alla mezzanotte, circa tre ore prima del pestaggio.

Scatta il sequestro dei beni: reddito e le foto della "bella vita", si stringe il cerchio attorno alla famiglia Bianchi

Nelle immagini, inoltre, sembra intravedersi Vittorio Tondinelli che sarebbe indagato per favoreggiamento, e due donne in macchina. In una storia uno dei fratelli Bianchi rallenta con la macchina, si rivolge a questa persona e gli dice: “Già sai, e se non sai…”. L’altro replica: “Saprai!”. Dunque il fratello Bianchi risponde: “Piace fratello!”, la macchina riparte e la storia termina. E ancora, ecco i due fare i bulli all'interno di una macchina, insieme alle due ragazze che però sarebbero completamente estranee ai fatti.

