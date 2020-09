Coronavirus, bollettino 27 settembre: nuova impennata di ricoveri, Campania osservata speciale

27 settembre 2020 a

a

a

Nel giorno in cui sono stati raggiunti un milione di morti in tutto il mondo a causa del coronavirus, la curva dei contagi in Italia si conferma stabile. Il bollettino di domenica 27 settembre rilasciato dal ministero della Salute dà conte di 1.766 nuovi casi su 87.714 tamponi analizzati, a fronte di 17 decessi e 724 guariti. Nelle ultime 24 ore gli attualmente positivi si sono avvicinati a quota 50mila: per la precisione sono 49.618, ma per fortuna la stragrande maggioranza è asintomatica e si trova in isolamento domiciliare (46.518). Tornano però a salire i numeri ospedalieri, ai quali va prestata maggiore attenzione: i ricoverati con sintomi sono 2.846 (+100 rispetto a ieri), mentre quelli in terapia intensiva sono 254 (+7). Per quanto riguarda le regioni, la Valle d’Aosta è la prima a tornare a contagio zero dopo alcune settimane. La Campania è ancora una volta quella con il maggior numero di casi giornalieri (245), la situazione inizia a preoccupare non poi: nella "classifica del contagio" segue la Lombardia (216), dopodiché ci sono Lazio (181), Veneto (159), Sardegna (139), Piemonte (132), Sicilia (107) e Toscana (101). Sul fronte migranti positivi, la Calabria ha comunicato che sono 24 su 31 nuovi casi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.