Campania nel caos, tre sindaci arrestati in due giorni: cosa sta succedendo

La retata dei sindaci in Campania: in manette il terzo politico in appena quarantott’ore. Stavolta tocca a Giovanni Fortunato, primo cittadino di Santa Marina, in provincia di Salerno, finito agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione. Già vicino a Fratelli d’Italia, oggi in quota Forza Italia con l’incarico di responsabile provinciale per le politiche energetiche e il green deal, Fortunato era anche tra i papabili per una candidatura alle prossime elezioni regionali. Un amministratore in rampa di lancio travolto dalle indagini della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura di Lagonegro, che nascono da un sospetto pesantissimo: il sindaco avrebbe intascato una tangente da 100mila euro per autorizzare la costruzione di alcuni edifici in assenza di apposite autorizzazioni nel piano urbanistico. A versare la somma sarebbero stati due imprenditori napoletani del settore immobiliare, che avrebbero usato un tecnico compiacente per la consegna del denaro al primo cittadino (da considerare, comunque, innocente fino a prova contraria).

Le carte giudiziarie puntano a ricostruire una presunta rete di favoritismi e di accordi illeciti tra cosa pubblica e potere economico: la fascia tricolore avrebbe infatti interferito direttamente negli uffici comunali, indirizzando le scelte verso soggetti imprenditoriali a lui graditi e indicando egli stesso i tecnici di “fiducia” da utilizzare nei lavori. Una trama articolata che, per la magistratura, configura un vero e proprio “sistema” capace di piegare la macchina pubblica a vantaggi privati. Gli indizi finora raccolti parlerebbero chiaro, stando alle risultanze degli inquirenti: intercettazioni telefoniche e ambientali, dichiarazioni di testimoni e soprattutto perquisizioni, tra cui quella del luglio 2023, che ha portato al sequestro di oltre 160mila euro in contanti. Una somma incompatibile con gli stipendio i risparmi di un amministratore pubblico e che, per gli investigatori, diverrebbe proprio la conferma delle pratiche illecite, in atto nel Comune che si affaccia sul golfo di Policastro, ad opera del suo più alto rappresentante.