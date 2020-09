Bollette luce e gas, dall'1 ottobre maxi-rincaro dei prezzi: rispettivamente +15,6% e +11,4 per cento

29 settembre 2020 a

a

a

Rincaro sulle bollette e con pochi, pochissimi precedenti. Secondo Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dal 1 ottobre assisteremo a un forte rialzo dei costi delle bollette del 15,6 per cento per la luce e dell’11,4 per il gas. Tale rimbalzo, tornato sui livelli vicini a quelli pre-Covid, è dovuto alla ripresa delle attività economiche e dei consumi. Il coronavirus morde ancora, soprattutto da un punto di vista economico. Ma le bollette non aspettano e tornano subito alle spelle.

Nonostante questo nel 2020 la famiglia tipo beneficia comunque di un risparmio complessivo di circa 207 euro/anno rispetto al 2019. Nel dettaglio, per l’elettricità la spesa nel 2020 per la famiglia-tipo sarà di circa 485 euro, con una variazione del -13,2 per cento rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda il gas, invece, nello stesso periodo il risparmio sarà di circa 975 euro, con una variazione del -12 per cento rispetto ai 12 mesi precedenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.