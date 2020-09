Maria Elena Boschi festeggia il compleanno di Giulio Berruti in Costa Azzurra: costume da diva, "autunno caldo"

30 settembre 2020 a

a

a

Maria Elena Boschi, frangetta sbarazzina e costume intero nero, è volata a Cannes per baciare il suo fidanzato l'attore Giulio Berruti in una spiaggia della Costa Azzurra in occasione del suo compleanno.

La Boschi e Berruti dalle foto sembrano innamoratissimi e nonostante i tanti impegni dell'ex ministra i due e non riescono a stare lontani più di qualche giorno, Così la deputata di Italia Viva ha approfittato del week end per raggiungerlo in Francia, dove lui sta girando un film polacco. Teneri abbracci e languidi baci sotto il sole ancora caldo della Costa Azzura. Non si nascondono agli obiettivi anche per smentire il fatto che l'ex ministro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ora capogruppo alla Camera di Italia Viva, si fosse distratta nel corso dell' ultima campagna elettorale per colpa della liaison con il bel Berruti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.