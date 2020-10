Striscia la notizia, l'inviato Luca Abete all'Asl1 di Napoli: "In fila dalle 5 per fare il tampone", lo cacciano in malo modo

10 ottobre 2020 a

Anche Striscia la notizia testimonia il caos coronavirus che regna a Napoli, nel cuore dell'ormai ex "modello virtuoso" del governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca. L'epidemia spaventa, si parla già apertamente di lockdown alle porte, e l'aumento dei contagi porta con sé anche una maggior richiesta di tamponi.

L'inviato di Striscia Luca Abete si è recato davanti al presidio dell'Asl1 di Napoli, dove centinaia di persone si mettono in coda ogni giorno per effettuare il test, già dalle 5 del mattino. "Una situazione surreale", spiega il tg satirico di Canale 5. Mentre Abete cercava di raccogliere le testimonianze dei presenti, il personale di sicurezza dell'Asl lo ha cacciato in modo piuttosto sbrigativo, mentre i vertici aziendali hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni.

