Coronavirus, la sottosegretaria Zampa: "Guanti obbligatori sui mezzi pubblici". Iss e Oms mettono in guardia

10 ottobre 2020 a

a

a

Le mascherine obbligatorie non bastano più. Secondo Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, il governo starebbe pensando di imporre l'obbligo di indossare anche i guanti sui mezzi pubblici. Intervistata da La Stampa, l'esponente del Pd invita le regioni a fissare nuovi paletti: "Farebbero bene ad aprire con il ministero, con il Comitato tecnico scientifico e con il ministro Boccia, un confronto per mettere mano al provvedimento approvato a settembre. Fissare all’80% il limite massimo di capienza dei bus è stato rischioso. Avere una soglia così alta, senza un controllo effettivo a bordo, vuol dire lasciare la possibilità che si arrivi facilmente a mezzi pubblici pieni al 100%". Secondo la Zampa ci sono due soluzioni: "Si può introdurre l’obbligo di usare guanti monouso a bordo dei mezzi pubblici, aumentando il ritmo delle sanificazioni del mezzo, più volte al giorno, perché non basta una volta sola. In alternativa, si può abbassare il limite massimo della capienza al 50%. Anche in questo caso andrebbe comunque aumentato il ritmo delle sanificazioni".

"Aggiustamenti di rotta". Il membro del Cts dalla Gruber: il lockdown "domestico" | Video

Il nastro sembra riavvolto all'incubo della scorsa primavera, stessi problemi e stesse soluzioni. Peraltro, messe in dubbio anche dalle autorità scientifiche. Per l’Istituto superiore di sanità, ad esempio, i guanti come dispositivo di protezione vanno bene a patto che "non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per 60 secondi" e che "siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati". Peraltro, proprio come le mani,i guanti non devono venire a contatto con bocca naso e occhi e devono essere "eliminati al termine dell’uso, per esempio, al supermercato e non siano riutilizzati". Ma dal punto di vista psicologico, i guanti potrebbero sortire l'effetto opposto, dando a chi li indossa la falsa sicurezza di protezione assoluta, contribuendo dunque ad abbassare la guardia. Non solo, secondo l'Oms "indossare guanti in spazi pubblici non sostituisce la necessità per l’igiene delle mani, né offre alcuna misura aggiuntiva di protezione contro il Covid-19 rispetto all’igiene delle mani".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.