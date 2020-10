Coronavirus a Bologna, fumano sul treno senza mascherina: l'autista li rimprovera, pestaggio brutale

11 ottobre 2020 a

Un conto è essere critici riguardo all’emergenza coronavirus, un altro è essere negazionisti al punto tale da sfociare nell’idiozia più becera e pericolosa. A Bologna si è verificato un episodio ai confini del surreale: dei ragazzi che non indossavano la mascherina di protezione si sono accesi una sigaretta su un autobus, quando l’autista li ha richiami è stato preso a calci e pugni. Una signora a bordo ha chiamato le forze dell’ordine per denunciare il pestaggio e per chiedere aiuto: giunti immediatamente sul posto, i carabinieri hanno soccorso l’uomo che ha raccontato di essere picchiato da due ragazzi che volevano “fumare in santa pace” tra i sedili in cosa all’autobus. L’autista aveva ricordato loro il divieto di fumare a bordo dei mezzi pubblici e anche l’obbligo di indossare la mascherina: i due hanno risposto con la violenza e poi sono fuggiti. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili di un pestaggio davvero assurdo, soprattutto considerato il momento storico di allarme per l’arrivo della seconda ondata di coronavirus.

