Luca Sacchi e Anastasia Kylemnyk, colpo di scena al processo: "Sms inequivocabili e cancellati", nuovo indagato

13 ottobre 2020 a

a

a

Colpo di scena nell'inchiesta romana sulla morte du Luca Sacchi. C'è un altro indagato: è Valerio Rispoli, l'intermediario tra gli spacciatori e Giovanni Princi, amico della vittima, e la fidanzata di Sacchi Anastasia Kylemnyk. A incastrarlo, spiega il Messaggero, sarebbe stata la cancellazione sul suo telefonino di conversazioni con Valerio Del Grosso, il pusher di Casal Monastero che la sera del 23 ottobre sparò a Luca davanti a un pub in zona Appio latino al termine di una trattativa per la compravendita di 15 chili di erba. Del Grosso è accusato di omicidio insieme ad altri due spacciatori, Paolo Pirino e Marcello De Propris. Nell'ultima udienza del processo per Rispoli è arrivata la modifica di capo di imputazione a seguito dei risultati della perizia e ora rischia di finire a giudizio insieme ai killer e ad Anastasia (accusata di acquisto di stupefacente ai fini di spaccio).

"Sono una padrona pretenziosa". Omicidio Sacchi: inquietanti chat nel telefono di Anastasiya tra la "Dea Anais" e i suoi "schiavi"

Le chat tra Rispoli, Princi e Del Grosso, spiega il quotidiano romano, sarebbero "eloquenti", con riferimenti all'acquisto di una partita di droga da 70mila euro che sarebbe dovuto avvenire appunto davanti al pub John Cabot, dov'è stato ucciso Luca. Princi si lamenta perché gli spacciatori non abbassano il prezzo. "Ma non li volete i soldi?", scrive a Rispoli. Un colloquio che lascia presagire il coinvolgimento di Rispoli nell'affare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.