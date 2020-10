Coronavirus, bollettino 18 ottobre: quasi 12mila positivi, 69 morti. Lombardia-Lazio, dati preoccupanti

18 ottobre 2020 a

Il bollettino di domenica 18 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 11.705 nuovi casi su 146.541 tamponi analizzati (tasso di positività schizzato all’8 per cento). Gli attualmente positivi sono saliti a 126.237, mentre i morti sono stati 69, i guariti 2.334, i ricoverati con sintomi 514 (7.131 totali) e quelli in terapia intensiva 45 (750 complessivi): questi sono i numeri principali delle ultime 24 ore, che confermano il trend a dir poco preoccupante. Anche perché dai dati delle singole regioni c’è l’impressione che la situazione rischia di sfuggire di mano: la Lombardia ha fatto registrare 2.975 nuovi casi, ma non è l’unica con un incremento di positivi importante. I contagi giornalieri in Campania sono schizzati a 1.376, così come nel Lazio sono saliti a 1.198 e in Piemonte a 1.123. Dati che testimoniano il fatto che ormai il coronavirus è ampiamente diffuso in tutto il territorio italiano: la Toscana ha comunicato 906 nuovi casi, il Veneto 800, la Sicilia 548.

