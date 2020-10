Coronvirus, una donna positiva esce per gettare l'immondizia: indagata per epidemia colposa

19 ottobre 2020 a

a

a

A Torino una donna positiva al Covid è indagata per epidemia colposa. Il motivo? E' uscita per gettare l'immondizia e i vicini l'hanno denunciata. E' successo a Torino, quartiere Mirafiori, dove la donna si è beccata, oltre alla denuncia, anche una multa da 400 euro. Come riporta Repubblica, il figlio e il marito sono ricoverati per coronavirus, mentre lei è stata rimandata a casa perché meno grave. Ma i vicini, che non si lasciano sfuggire nulla, l'hanno segnalata quando l'hanno vista girare per il condominio nonostante la quarantena. "Sono solo degli spioni - ha detto la donna, 65 anni, ai poliziotti del commissariato Mirafiori -. Sono positiva ma asintomatica, quindi posso uscire di casa almeno per buttare l'immondizia".

Coronavirus, Locatelli “Al via vaccino in primavera”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.