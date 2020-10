Daniela Santanchè contro l'immigrato che insulta la capotreno: "Ecco le risorse della sinistra. A casa, subito"

22 ottobre 2020 a

Ennesima vergogna a bordo di un treno. Un immigrato senza biglietto si scaglia contro la capotreno. "Non paghi, dammi i documenti", chiede la donna ricevendo, per tutta risposta nient'altro che insulti. "Non ce l'ho, chiama i carabinieri. Questo treno è una mer***". E allora la capotreno non può far altro che ricordargli che "su questa mer***" ci sei salito però", fa notare la capotreno. Ma niente, l'immigrato prosegue: "Sì lo so. Anche tu, bast***". "Abbassa la voce, non dirmi bast***. Chiaro?", intima la capotreno cercando di evitare il peggio.

Video su questo argomento Senza pantaloni né mutande, orrore dell'immigrato in pieno centro: immagini forti

Un filmato, questo, arrivato anche all'attenzione di Daniela Santanchè: "Extracomunitario senza documenti offende la capotreno chiamandola 'bastar*a' e chiama 'treno di mer*a' quello che abbiamo pagato noi italiani con le nostre tasse. Eccole le risorse della sinistra, quelli che ci pagheranno la pensione". cinguetta la senatrice di Fratelli d'Italia per poi concludere: "A casa subito".

