Livorno, il consigliere Pd Francesco Gazzetti investe e uccide anziano: "Una giornata tragica"

22 ottobre 2020

Un consigliere regionale del Pd a Livorno ha investito un anziano uccidendolo. Si tratta di Francesco Gazzetti: era alla guida della sua auto in viale Boccaccio, quando si è scontrato con lo scooter di Roberto Zagni, 73 anni, volontario della Misericordia di Montenero, che poi è morto per le ferite riportate nell'impatto. A darne notizia è stato lo stesso Gazzetti sul suo profilo Facebook: "Stamani in un incidente stradale nel quale sono coinvolto ha perso la vita un uomo. È accaduto a Livorno. È una giornata tragica e tremenda e non ci sono parole in grado di descriverla. Ai familiari della persona che ha perso la vita va il mio più profondo e totale cordoglio così come a tutti i suoi conoscenti e amici e all'associazione di volontariato alla quale apparteneva. Sono ore durissime e drammatiche e il mio pensiero è rivolto soltanto a loro".

La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia municipale. Al momento dello scontro, la vittima stava andando alla Misericordia di Montenero per iniziare il suo turno di volontariato. Ma non ci è mai arrivato. Gli altri volontari lo hanno ricordato con un post: "Roberto, Robertone come lo chiamavano i più giovani, era autista/soccorritore volontario di Livello Avanzato ormai da diversi anni e si è fatto subito apprezzare da tutti per la sua disponibilità. É entrato in punta di piedi come spesso accade ai nuovi arrivati, pian piano il suo impegno e la sua umanità lo hanno portato ad essere sempre più coinvolto nelle dinamiche della nostra Associazione tanto da entrare a far parte del Consiglio Direttivo".

