Agricoltura, in un anno blockchain al +111%. Cooperazione lombarda protagonista nella transizione digitale

Al centro del convegno “Filiere agroalimentari e innovazione: Cooperative e Regione Lombardia a confronto”, promosso da Confcooperative Fedagripesca Lombardia e Confcooperative Brescia, il tema della tracciabilità delle filiere e della tecnologia blockchain, come strumento chiave per rendere da una parte più efficienti le filiere (potendo controllare in modo istantaneo tutti i processi produttivi) e dall’altro garantire maggiore trasparenza per poter meglio comunicare con il consumatore che è sempre più attento e consapevole rispetto alle scelte d’acquisto. Anche perché oggi le filiere agroalimentari si trovano davanti a numerose sfide da affrontare: impatto su clima e ambiente, tutela della redditività e competitività delle aziende, qualità dei prodotti e la trasparenza delle filiere. Ed ecco che il mondo del digitale può dare una mano a coniugare tutti questi elementi.

Secondo i dati dell’Osservatorio Smart Agrifood del Politecnico di Milano, nell’ultimo anno spicca la crescita delle soluzioni che utilizzano la Blockchain (+111%) spesso abbinato ad un sistema di storytelling. E secondo un’indagine svolta su un campione di 82 Progetti internazionali di blockchain, il 37% è relativo a applicazioni per i prodotti di origine animale. Risulta che tra le principali finalità ci sono obiettivi commerciali e di marketing (60%) seguito da una necessità di maggior efficienza nella supply chain (40%). “La sfida del digitale è prioritaria e noi dobbiamo giocare un ruolo da protagonista promuovendo azioni di sistema per garantire la tenuta delle filiere, del tessuto economico-produttivo dei territori e la valorizzazione delle produzioni. Come Confcooperative Fedagripesca Lombardia siamo da sempre a fianco delle imprese per supportarli nello sviluppo di progetti di innovazione e dobbiamo continuare a farlo”, ha infine commentato Fabio Perini, presidente di Confcooperative Fedagripesca Lombardia

