Coronavirus in Sicilia, pronta l'ordinanza del governatore Musumeci per il coprifuoco

Anche la Sicilia opta per il coprifuoco. E' pronta l'ordinanza del governatore Nello Musumeci, che prevede la sospensione delle lezioni a scuola, la riduzione dei posti nei mezzi pubblici e il divieto di circolazione con ogni mezzo dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo. Le misure saranno valide su tutto il territorio regionale. Ad annunciarlo - con una nota - è stato lo stesso presidente della Sicilia, che ha già condiviso il provvedimento con il ministro della Salute Roberto Speranza. L'obiettivo è sempre uno: contrastare la diffusione del coronavirus.

Come consigliato dal Comitato tecnico scientifico regionale, saranno sospese le lezioni in presenza alle superiori e sarà quindi avviata la didattica a distanza. Il confronto tra Musumeci e Cts va avanti da tre giorni "Va specificato che attualmente in Sicilia non si registrano criticità analoghe a quelle di altri territori del Paese, ma come rilevano gli stessi esperti, è necessaria un'azione di contenimento per evitare situazioni d'allarme nelle prossime settimane", si spiega nella nota.



