Napoli, "il poliziotto col dito pronto sul grilletto". L'immagine choc dalle proteste di piazza Plebiscito

27 ottobre 2020 a

a

a

Agenti in piazza Plebiscito a Napoli "con il grilletto pronto". Fa impressione l'immagine condivisa da Alberto Dandolo, firma di Dagospia, su Instagram. Durante le proteste in piazza di lunedì sera, le forze dell'ordine sembrano pronte al peggio e il dettaglio del dito premuto sul grilletto, pronto a fare fuoco in caso di estrema necessità, descrive alla perfezione il clima di assedio in cui vivono i militari.



Venerdì notte, sulla protesta civile di tanti commercianti, professionisti, artigiani e cittadini comuni si è innescata, infatti, la rivolta violenta animata, secondo il Viminale, da una saldatura "eversiva" di camorra, piccola criminalità, ultrà, estrema destra e centri sociali. I cittadini erano in piazza contro il lockdown, i facinorosi hanno inscenato una vera e propria caccia all'uomo contro poliziotti e carabinieri. Ecco, dunque, come si è giunti alla scena immortalata da Dandolo lunedì sera: Napoli ancora in piazza, mentre a Milano e Torino esplodevano bombe carta contro gli agenti al grido Twitter #ItaliaSiRibella. Inquietante.

Cronache dal coprifuoco: Milano spettrale, Napoli in rivolta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.