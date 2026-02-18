Milano-Cortina 2026, la Rai gongola: cifre clamorose

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Raisport)
Periodo d’oro per Rai Sport che con le Olimpiadi di Milano-Cortina sta facendo il pieno di ascolti. Rai 2 sta letteralmente volando grazie soprattutto alle imprese dei nostri atleti.
Domenica 15 febbraio altra giornata epica con il record di medaglie ai Giochi Invernali e il secondo oro di Federica Brignone che ha appassionato davanti alla tv quasi 2,3 milioni di spettatori col 28% di share nella prima manche dello slalom gigante e oltre 4,6 milioni col 31% nella seconda decisiva per il trionfo della nostra campionessa. A mezzogiorno la staffetta di sci di fondo che ha conquistato il bronzo ha coinvolto 3,1 milioni di spettatori col 26.4%.
Milano-Cortina, care femministe: giù le mani dai successi delle azzurreEcco, questa cosa dell’atleta supermamma, in riferimento a Francesca Lollobrigida e al suo esuberante figlioletto,...
E non dimentichiamo La Nuova DS in seconda serata da mezzanotte all’1.25 sempre sul secondo canale vista da 825mila teste col 13% di share, trainata dalle polemiche di Inter-Juve nonché dai successi a cinque cerchi. Non è da meno il canale sportivo 58 che domenica ha tenuto una media giornaliera di quasi 300mila spettatori col 3.1% di share.