Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Milano-Cortina 2026, la Rai gongola: cifre clamorose

di Klaus Davimercoledì 18 febbraio 2026
Milano-Cortina 2026, la Rai gongola: cifre clamorose

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Raisport)
Periodo d’oro per Rai Sport che con le Olimpiadi di Milano-Cortina sta facendo il pieno di ascolti. Rai 2 sta letteralmente volando grazie soprattutto alle imprese dei nostri atleti. 

Domenica 15 febbraio altra giornata epica con il record di medaglie ai Giochi Invernali e il secondo oro di Federica Brignone che ha appassionato davanti alla tv quasi 2,3 milioni di spettatori col 28% di share nella prima manche dello slalom gigante e oltre 4,6 milioni col 31% nella seconda decisiva per il trionfo della nostra campionessa. A mezzogiorno la staffetta di sci di fondo che ha conquistato il bronzo ha coinvolto 3,1 milioni di spettatori col 26.4%. 

Milano-Cortina, care femministe: giù le mani dai successi delle azzurre

Ecco, questa cosa dell’atleta supermamma, in riferimento a Francesca Lollobrigida e al suo esuberante figlioletto,...

E non dimentichiamo La Nuova DS in seconda serata da mezzanotte all’1.25 sempre sul secondo canale vista da 825mila teste col 13% di share, trainata dalle polemiche di Inter-Juve nonché dai successi a cinque cerchi. Non è da meno il canale sportivo 58 che domenica ha tenuto una media giornaliera di quasi 300mila spettatori col 3.1% di share.

tag
rai
raisport
milano-cortina

Quale futuro? Stefano De Martino, voci clamorose sulla sua carriera: nel 2027...

Poi le scuse Milano-Cortina, l'esultanza dei commentatori italiani: un caso diplomatico ai giochi

Gossip Federica Brignone e James Mbaye? Dove si sono conosciuti. E Sofia Goggia...

ti potrebbero interessare

Affari Tuoi, "si è scusato davvero?": esplode la rivolta contro Herbert Ballerina

Affari Tuoi, "si è scusato davvero?": esplode la rivolta contro Herbert Ballerina

L'Eredità, "infami! Solo perché Luciano è anziano...": si scatena l'inferno

L'Eredità, "infami! Solo perché Luciano è anziano...": si scatena l'inferno

La Pennicanza, Fiorello sgancia la bomba: "Chi vince Sanremo"

La Pennicanza, Fiorello sgancia la bomba: "Chi vince Sanremo"

Redazione
Stranamore e Il gioco delle coppie restano a Mediaset: i diritti bloccano tutto

Stranamore e Il gioco delle coppie restano a Mediaset: i diritti bloccano tutto