Milano-Cortina 2026, la Rai gongola: cifre clamorose

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Raisport)

Periodo d’oro per Rai Sport che con le Olimpiadi di Milano-Cortina sta facendo il pieno di ascolti. Rai 2 sta letteralmente volando grazie soprattutto alle imprese dei nostri atleti.

Domenica 15 febbraio altra giornata epica con il record di medaglie ai Giochi Invernali e il secondo oro di Federica Brignone che ha appassionato davanti alla tv quasi 2,3 milioni di spettatori col 28% di share nella prima manche dello slalom gigante e oltre 4,6 milioni col 31% nella seconda decisiva per il trionfo della nostra campionessa. A mezzogiorno la staffetta di sci di fondo che ha conquistato il bronzo ha coinvolto 3,1 milioni di spettatori col 26.4%.