Checco Zalone, indiscrezioni clamorose: chi è la nuova compagna

"L’uomo dei record del cinema ha trovato l’amore e non è la collega di cui si è scritto in passato. I due si amano segretamente… follemente ", scrive Parpiglia, smentendo così le voci che in passato avevano accostato l’attore a Virginia Raffaele . Secondo il giornalista, la coppia sarebbe stata avvistata per la prima volta a Roma lo scorso fine settimana, nel tentativo di vivere questa liaison "al riparo da occhi indiscreti".

Gossip esplosivo nel mondo dello spettacolo: Checco Zalone avrebbe una nuova fidanzata. A far battere il cuore del comico barese, all’anagrafe Luca Medici , sarebbe Valentina Liguori , ex modella napoletana. A lanciare l’indiscrezione è il giornalista Gabriele Parpiglia , che parla di una storia nata dopo la fine della lunga relazione con Mariangela Eboli e vissuta lontano dai riflettori, in perfetto stile Zalone.

Ha fatto la storia del cinema italiano, Checco Zalone, ma il suo Buen Camino sta letteralmente cambiando la vita degli i...

Valentina Liguori non è un volto sconosciuto al mondo del gossip. In passato è stata legata a Gianluca Zambrotta, ex difensore di Juventus, Milan e della Nazionale campione del mondo. Dalla loro unione, nel 2012, è nato il figlio Riccardo. La relazione si è chiusa definitivamente due anni fa con la separazione legale, ma i rapporti sarebbero rimasti sereni: Liguori continua a vivere tra Como e Roma proprio per garantire stabilità al figlio.

In questo scenario prende forma il legame con Zalone, regista e attore da incassi record. Un sentimento cresciuto gradualmente e custodito con discrezione. Del resto, la riservatezza è un tratto distintivo anche di Liguori, che mantiene privato il suo profilo social, lontano da curiosità e pettegolezzi.