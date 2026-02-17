Checco Zalone, indiscrezioni clamorose: chi è la nuova compagna

Gossip esplosivo nel mondo dello spettacolo: Checco Zalone avrebbe una nuova fidanzata. A far battere il cuore del comico barese, all’anagrafe Luca Medici, sarebbe Valentina Liguori, ex modella napoletana. A lanciare l’indiscrezione è il giornalista Gabriele Parpiglia, che parla di una storia nata dopo la fine della lunga relazione con Mariangela Eboli e vissuta lontano dai riflettori, in perfetto stile Zalone.
"L’uomo dei record del cinema ha trovato l’amore e non è la collega di cui si è scritto in passato. I due si amano segretamente… follemente", scrive Parpiglia, smentendo così le voci che in passato avevano accostato l’attore a Virginia Raffaele. Secondo il giornalista, la coppia sarebbe stata avvistata per la prima volta a Roma lo scorso fine settimana, nel tentativo di vivere questa liaison "al riparo da occhi indiscreti".
Valentina Liguori non è un volto sconosciuto al mondo del gossip. In passato è stata legata a Gianluca Zambrotta, ex difensore di Juventus, Milan e della Nazionale campione del mondo. Dalla loro unione, nel 2012, è nato il figlio Riccardo. La relazione si è chiusa definitivamente due anni fa con la separazione legale, ma i rapporti sarebbero rimasti sereni: Liguori continua a vivere tra Como e Roma proprio per garantire stabilità al figlio.
In questo scenario prende forma il legame con Zalone, regista e attore da incassi record. Un sentimento cresciuto gradualmente e custodito con discrezione. Del resto, la riservatezza è un tratto distintivo anche di Liguori, che mantiene privato il suo profilo social, lontano da curiosità e pettegolezzi.