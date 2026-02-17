Bimbo col cuore bruciato, Meloni telefona alla mamma: "Avrete giustizia"

Giorgia Meloni ha chiamato Patrizia Mercolino. Il presidente del Consiglio ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza alla madre del bambino di due anni e mezzo al centro della vicenda del cuore deterioratosi nel corso del trasporto per il trapianto. "Avrete giustizia", ha detto Meloni secondo quanto reso noto dall'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. La signora Patrizia ha ringraziato la premier, ribadendo che in questo momento la sua priorità "è avere un cuore nuovo per mio figlio, e vederlo tornare a casa guarito".
"Ho ricevuto una telefonata prima dal presidente Fico e poi dalla premier Meloni. Mi hanno espresso la loro vicinanza e mi hanno detto che faranno giustizia. Però, l'ho ripetuto anche a loro, adesso la mia priorità e aiutarmi a trovare una soluzione per mio figlio", è il commento di Patrizia che - alla domanda se il governo italiano interverrà - ha detto: "Si sono già mobilitati. Io credo e spero" ancora nella possibilità di avere un cuore nuovo. Domani ci sarà un nuovo consulto con esperti che arriveranno da tutta Italia. A questi medici, ha detto, "non voglio chiedere niente, faranno il loro lavoro".
Napoli, bimbo col cuore bruciato: "È ancora operabile", l'ultima speranza"Oggi sarebbe ancora operabile". Il bimbo ricoverato in gravissime condizioni da due mesi al Monaldi di Napoli...
Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Monaldi di Napoli. Proprio qui sono ore di apprensione in vista della preparazione del maxiconsulto indetto domani, con la partecipazione di esperti di tutta Italia, sulla possibilità di sottoporre il piccolo - cui è stato trapiantato un cuore danneggiato - a una ulteriore operazione con un organo nuovo. Al momento il bimbo è ancora nella lista trapianti e in attesa di un cuore. La consulenza richiesta dal Monaldi al Bambin Gesù ha evidenziato un quadro critico, incompatibile con la speranza di poter impiantare un cuore nuovo al bambino. La famiglia però non perde le speranze. L'ospedale napoletano, che ieri avrebbe dovuto esprimere una propria nuova valutazione, ha invece rinviato la decisione e annunciato, ieri sera, "un Heart Team che porterà al Monaldi gli specialisti delle strutture italiane con i maggiori volumi in termini di trapianto pediatrico per una rivalutazione congiunta al letto del paziente".