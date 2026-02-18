Ilaria Salis e Mimmo Lucano, la loro firma: pestato a morte a Lione, il caso deflagra

Jean-Luc Mélenchon, leader dell’estrema sinistra francese, è finito nel mirino del governo, dopo l’omicidio di Quentin Deranque, 23enne di destra aggredito con calci e pugni da un gruppo di militanti antifascisti, la Jeaune Garde Antifasciste. E l’idea “Quentin come Ramelli” scuote i banchi del Parlamento europeo e delle forze politiche italiane. L’eurodeputato di FdI, Nicola Procaccini, ha lanciato l’accusa senza mezzi termini: “Quentin è morto come Sergio Ramelli, ucciso a sprangate”, e ha puntato il dito contro “questo antifascismo che dovremmo adorare”.

Ma il colpo arriva doppio: secondo Procaccini quella violenza non è un episodio isolato, ma parte di una tela che coinvolgerebbe anche esponenti italiani di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) e del Movimento 5 Stelle.