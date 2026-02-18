Giorgia Meloni, il ritratto del Telegraph: "Perché vincerà di nuovo"

La premier italiana val bene un ritratto "a puntate". Giorgia Meloni ancora una volta conquista la Gran Bretagna, e il prestigioso quotidiano di Londra The Telegraph, che già nei mesi scorsi l'ha incoronata come leader più influente in Europa, simbolo della "nuova destra" e personalità da tenere d'occhio in questo 2026, le sta dedicando ora uno speciale spalmato su più edizioni. Quasi una sezione monografica, insomma, per la leader di Fratelli d'Italia. Con un misto di ammirazione e stupore d'altri tempi, forse perché filtrato dai pregiudizi storici sulla politica e la società italiane, The Telegraph come sottolinea anche il Secolo d'Italia fa partire la sua analisi dal concetto di "paradosso": Meloni è di destra, storicamente lontana dal concetto di "femminismo" storico, ma è diventata la prima donna ad arrivare a Palazzo Chigi.

Un cortocircuito che, c'è da sottolinearlo, ha mandato e sta mandando ai matti da 3 anni e mezzo anche la sinistra di casa nostra. Mamma single, conservatrice sociale, pragmatica, in gradi di coniugare opposizione alle egemonie culturali progressiste e una grande carica empatica che l'ha fatta diventare alleata forte e autorevole anche per i leader "di sinistra" europei.

The Telegraph, scandagliando in questa Meloni-mania, torna alla celebre autodefinizione che la premier, allora leader d'opposizione, diede di sé nel 2019: "Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana. Sono cristiana. Nessuno me lo toglierà". E a proposito della guerra all'egemonia culturale e alla cultura woke, da Londra tirano in ballo l'ultimo caso mediatico, quello relativo ad Andrea Pucci costretto a rifiutare l'offerta di co-conduzione del Festival di Sanremo a causa dell'odio rosso scatenatosi contro di lui sui social in quanto "di destra". Meloni lo ha difeso proprio come ha difeso in passato capisaldi della cultura conservatrice italiana. Altra citazione da segnalare: "Se ti offende un crocifisso questo non è il posto dove dovresti vivere".

