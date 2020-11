Coronavirus, l'immunologa Antonella Viola: "Basta dpcm, facciamo una settimana di lockdown al mese"

02 novembre 2020 a

“Stiamo un po’ andando nel panico, non ha senso fare un Dpcm a settimana”. Così l’immunologa Antonella Viola, che è stata piuttosto critica nei confronti di Giuseppe Conte e del terzo decreto che sta per essere firmato nel giro di poche settimane, dopo il fallimento totale dei due precedenti. “La mia proposta è di programmare un lockdown di una settimana al mese - ha dichiarato l’esperta dell’Università di Padova - ci si può organizzare anche per chi lavora e questo elimina l’ansia da Dpcm”. Ma quali effetti sortirebbe un lockdown settimanale per ogni mese da qui alla fine dell’epidemia? Lo ha spiegato bene Fabrizio Pregliasco, che sostanzialmente concorda con la collega: “Potrebbe aiutare a tirare il fiato. Un andamento periodico ben venga, è un elemento da tenere in conto, modulandolo in modo rapido rispetto all’evoluzione della situazione. Questa patologia sarà con noi a lungo, i lockdown periodici sono un po’ come si faceva con la pentola a pressione, ogni tanto si faceva sfiatare il vapore per ridurre la pressione all’interno”.

Sia Pregliasco che la Viola sono d’accordo sul fatto che invece un lockdown selettivo per età non è una buona soluzione: “Questa cosa non ha davvero senso - ha avvertito l’immunologa - oggi al pronto soccorso arrivano pazienti di ogni fascia d’età. Non possiamo far circolare liberamente il virus negli altri e tenere chiusi chi ha più di 70 anni”. Così come la Viola non è affatto entusiasmata dalla prospettiva di chiudere le attività commerciali prima delle 18: “Fa solo accalcare le persone negli orari di apertura ed è una decisione punitiva verso i cittadini che già non possono uscire per una passeggiata. In questi giorni a Padova l’aperitivo si è fatto dalle 16 alle 18: se tu restringi gli orari, poi le persone si affollano quando possono”. A questo punto meglio chiudere tutto, conviene di più anche a imprenditori e lavoratori, piuttosto che stare aperti in queste condizioni.

