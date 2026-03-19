Report, Giulia Innocenzi aggredita a sprangate: massimo riserbo degli inquirenti

La giornalista Giulia Innocenzi e il videomaker Giovanni De Faveri di Report, la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci su Rai 3, sono stati aggrediti con un bastone di ferro all'esterno del Macello Mario Troni di Monzambano, in provincia di Mantova, dove stavano lavorando a un servizio per la prossima stagione. È successo nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo. A darne notizia, sui propri canali social, sia la Innocenzi che Ranucci. Massimo riserbo da parte degli inquirenti sull'identità del presunto aggressore.

Prima dell'aggressione, la troupe del programma di Rai 3 aveva incontrato e fatto delle domande al titolare Raoul Troni davanti all'azienda. L'imprenditore, poi, era entrato nel Macello. A quel punto, Innocenzi e De Faveri, si sono spostati sulla pista ciclabile che costeggia il Macello per fare delle riprese nella zona in cui stava avvenendo lo scarico delle vacche dal camion verso la linea di macellazione. "In quel momento, dall'interno del cancello, si è alzata una mano che brandiva una spranga di ferro e che ha colpito alla cieca", hanno spiegato i giornalisti. Per fortuna il colpo, che avrebbe potuto ferire il videomaker alla testa, ha preso solo la telecamera, spezzandola in due. Solo allora l'uomo si è allontanato. Ma Innocenzi e De Faveri si sono subito rivolti ai carabinieri, che tempestivamente hanno identificato il presunto aggressore.

"La loro violenza non ci fermerà. Abbiamo sporto denuncia e ora lavoriamo alla conclusione dell’inchiesta", ha scritto la Innocenzi su Facebook. Dalla Rai, invece, hanno fatto sapere che "si respinge con fermezza ogni tentativo di ostacolare il lavoro del Servizio Pubblico e di impedire una corretta informazione ai cittadini. L'Azienda esprime solidarietà a Giulia Innocenzi e Giovanni De Faveri, vittime dell'aggressione, e ribadisce il proprio sostegno a tutta la redazione impegnata quotidianamente nell'attività giornalistica. La Rai ringrazia i carabinieri che hanno già identificato il presunto aggressore e auspica che venga fatta piena luce sull'accaduto e che i responsabili siano chiamati a rispondere dei propri atti", si legge in un comunicato.