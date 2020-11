Milano, rapina in banca in pieno centro e clamorosa beffa: banditi fuggiti dalle fogne, è caccia all'uomo

03 novembre 2020 a

a

a

Una rapina in banca in centro a Milano con degli sviluppi clamorosi. L'allarme intorno alle 9 del mattino: il bersaglio un'agenzia di Credit Agricole in via Stoppani, angolo con piazza Ascoli. Immediato l'intervento della polizia sul posto, che ha circondato l'agenzia e bloccato il traffico tra viale Abruzzi e piazzale Loreto. Il punto è che si temeva che ci fossero degli ostaggi: le prime notizie riferivano di rapinatori asserragliati dentro all'istituto, dove avevano fatto irruzione intorno alle 8.35 del mattino. Non era chiaro, però, se all'interno ci fossero anche dei clienti, oltre ai dipendenti. Il punto è che intorno alle 10 si è scoperto che i banditi si erano dileguati, erano fuggiti entrando nel sistema fognario della città tramite dei tombini. All'esterno dell'istituto una decina di auto della polizia aveva predisposto un'area di sicurezza per evitare rischi ai passanti. Ma i rapinatori erano già in fuga. Nessun ferito. Ora è caccia all'uomo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.