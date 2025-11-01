Roberto Fico, la figuraccia: il video con cui FdI lo inchioda

Libero logo
sabato 1 novembre 2025
"Grazie per essere qui, grazie al presidente Vincenzo De Luca per essere qui questa sera": Roberto Fico, candidato del centrosinistra alle regionali in Campania, lo ha detto all'evento di apertura della sua campagna elettorale, rivolgendosi all'attuale governatore campano De Luca. Una persona nei confronti della quale in realtà Fico non ha speso belle parole in passato. 

"Come si cambia per il potere", ha scritto l'account di Fratelli d'Italia in un post sui social, mostrando poi in un video le "giravolte di Fico su De Luca". Una risale al 13 novembre 2015, quando il pentastellato diceva: "Noi chiediamo ai partiti di apporre la firma sulla mozione di sfiducia in modo da mandare Vincenzo De Luca definitivamente a casa".

Il 19 febbraio 2018, invece, diceva: "La famiglia De Luca è una famiglia patriarcale, se il figlio è coinvolto in un sistema corruttivo che sembrava così ben organizzato con le tangenti al 15% per smaltire le ecoballe che poi sono il grande cavallo di battaglia di De Luca, è chiaro che non si possa muovere una foglia che De Luca non sappia e quindi va rivisto tutto il sistema. Chi è corrotto deve andarsene via dalla regione Campania e questo sistema De Luca spero che finisca il prima possibile". A quanto pare oggi le cose sono cambiate.  

