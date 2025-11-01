Roberto Fico, la figuraccia: il video con cui FdI lo inchioda

Il 19 febbraio 2018, invece, diceva: "La famiglia De Luca è una famiglia patriarcale, se il figlio è coinvolto in un sistema corruttivo che sembrava così ben organizzato con le tangenti al 15% per smaltire le ecoballe che poi sono il grande cavallo di battaglia di De Luca, è chiaro che non si possa muovere una foglia che De Luca non sappia e quindi va rivisto tutto il sistema. Chi è corrotto deve andarsene via dalla regione Campania e questo sistema De Luca spero che finisca il prima possibile". A quanto pare oggi le cose sono cambiate.

Le giravolte di Fico su De Luca. pic.twitter.com/7dUaJdpkIW — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) November 1, 2025