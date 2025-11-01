Alto Adige, valanga e strage in montagna: tre morti e due dispersi

Una valanga in Alto Adige, nella zona dell'Ortles, su Cima Vertana, ha colpito due gruppi di scialpinisti di nazionalità tedesca. Il primo gruppo, composto da tre persone, è stato completamente travolto e i tre alpinisti non ce l'hanno fatta. Le vittime sono un uomo e una donna di 30 anni e un uomo di 50 anni. Il crollo sarebbe stato improvviso. Dell'altro gruppo, composto da quattro persone, due risultano ancora disperse.
Per le ricerche si è fatto ricorso all'elicottero Pelikan 3, supportato da droni. Mentre a coordinare le operazioni di soccorso è stata la stazione del soccorso alpino di Solda con il supporto delle stazioni limitrofe, del soccorso alpino della Guardia di finanza, del servizio di elisoccorso e dei vigili del fuoco a valle. I tre scialpinistisono stati travolti dalla slavina mentre stavano salendo lungo un canalino nella parete nord con picozza e ramponi.
L'allarme è scattato verso le 15:50 di oggi, sabato 1 novembre, e immediatamente sono partite le operazioni di ricerca. Per i due 30enni e il 50enne però non c'è stato nulla da fare. I loro corpi sono stati subito riportati a valle. Intanto le ricerche sono state sospese, riprenderanno domani mattina.