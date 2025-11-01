Libero logo
Ponte sullo Stretto
Garlasco
Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Alto Adige, valanga e strage in montagna: tre morti e due dispersi

di
Libero logo
sabato 1 novembre 2025
Alto Adige, valanga e strage in montagna: tre morti e due dispersi

1' di lettura

Una valanga in Alto Adige, nella zona dell'Ortles, su Cima Vertana, ha colpito due gruppi di scialpinisti di nazionalità tedesca. Il primo gruppo, composto da tre persone, è stato completamente travolto e i tre alpinisti non ce l'hanno fatta. Le vittime sono un uomo e una donna di 30 anni e un uomo di 50 anni. Il crollo sarebbe stato improvviso. Dell'altro gruppo, composto da quattro persone, due risultano ancora disperse.

Per le ricerche si è fatto ricorso all'elicottero Pelikan 3, supportato da droni. Mentre a coordinare le operazioni di soccorso è stata la stazione del soccorso alpino di Solda con il supporto delle stazioni limitrofe, del soccorso alpino della Guardia di finanza, del servizio di elisoccorso e dei vigili del fuoco a valle. I tre scialpinistisono stati travolti dalla slavina mentre stavano salendo lungo un canalino nella parete nord con picozza e ramponi.

Valanga a Cortina, recuperati i tre alpinisti dispersi: due sono in condizioni gravi

Al momento sono tre le persone coinvolte dalla valanga staccatasi da Forcella Giau, lato ovest nel territorio di San Vit...

L'allarme è scattato verso le 15:50 di oggi, sabato 1 novembre, e immediatamente sono partite le operazioni di ricerca. Per i due 30enni e il 50enne però non c'è stato nulla da fare. I loro corpi sono stati subito riportati a valle. Intanto le ricerche sono state sospese, riprenderanno domani mattina. 

Verbano, altra strage in montagna: valanga uccide tre alpinisti, due salvi per miracolo

Un altra tragedia ad alta quota. Tre persone sono morte travolte da una valanga nel Verbano-Cusio-Ossola, sopra la local...

Più potente del Fentanyl Brunico, allarme Nitazeni in Italia: c'è già un morto

Alto Adige Alto Adige, si arrampica sulla statua che cede: muore il 19enne Leon

Bufera Alto Adige, "cartelli solo in tedesco": esplode la polemica di Ferragosto

tag
alto adige
valanga

Più potente del Fentanyl Brunico, allarme Nitazeni in Italia: c'è già un morto

Alto Adige Alto Adige, si arrampica sulla statua che cede: muore il 19enne Leon

Bufera Alto Adige, "cartelli solo in tedesco": esplode la polemica di Ferragosto

ti potrebbero interessare

1400x933

Hannoun, corteo a Sesto San Giovanni: la sfida dopo il daspo a Milano

Redazione
1400x933

Garlasco, "tabulati degli ultimi 6 anni": i carabinieri invocano norme anti terrorismo

Redazione
1400x933

Garlasco, le mosse di Sempio per farsi interrogare

Redazione
697x315

Garlasco, ipotesi-choc sul padre di Andrea Sempio: "Volevano estorcergli denaro?"

Redazione