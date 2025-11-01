Affari Tuoi, "vietato ai minori": il balletto che scatena tutti

Martina dal Piemonte è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 1 novembre. La ragazza viene da Vinovo, in provincia di Torino, e di professione fa l’autista di pullman proprio come suo papà prima di lei. Ha giocato con il pacco numero 16. Con lei in studio la mamma Giuseppina, detta Pia, pensionata.

Un momento della serata ha catturato particolarmente l'attenzione dei telespettatori, come si nota anche dai commenti comparsi sulla piattaforma X durante la puntata. A un certo punto del gioco, infatti, quando Martina ha chiamato il pacco della Calabria, il conduttore si è lanciato in una sorta di balletto sexy saltando sul bancone dove ci sono tutti i pacchi. E lì ha iniziato a muoversi in maniera sensuale. Cosa che poi ha cercato di replicare, anche se con un risultato diverso, Herbert Ballerina, ormai ospite fisso della trasmissione.