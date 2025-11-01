Libero logo
Ponte sullo Stretto
Garlasco
Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Affari Tuoi, "vietato ai minori": il balletto che scatena tutti

di
Libero logo
sabato 1 novembre 2025
Affari Tuoi, "vietato ai minori": il balletto che scatena tutti

1' di lettura

Martina dal Piemonte è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 1 novembre. La ragazza viene da Vinovo, in provincia di Torino, e di professione fa l’autista di pullman proprio come suo papà prima di lei. Ha giocato con il pacco numero 16. Con lei in studio la mamma Giuseppina, detta Pia, pensionata. 

Un momento della serata ha catturato particolarmente l'attenzione dei telespettatori, come si nota anche dai commenti comparsi sulla piattaforma X durante la puntata. A un certo punto del gioco, infatti, quando Martina ha chiamato il pacco della Calabria, il conduttore si è lanciato in una sorta di balletto sexy saltando sul bancone dove ci sono tutti i pacchi. E lì ha iniziato a muoversi in maniera sensuale. Cosa che poi ha cercato di replicare, anche se con un risultato diverso, Herbert Ballerina, ormai ospite fisso della trasmissione. 

Affari Tuoi, il "miracolo" di Claudia: il finale che sconvolge il pubblico

Ancora qui, nello studio di Affari Tuoi , la puntata è quella di venerdì 31 ottobre. Siamo nel regno di St...

Tanti i commenti subito dopo questo siparietto. Un utente, per esempio, ha scritto: "Vietato ai minori". Un altro invece: "Sbloccato il momento hot ad Affari Tuoi". E ancora: "Stefano un delfino, Herbert una balena spiaggiata". 

Clamoroso Affari Tuoi, il "miracolo" di Claudia: il finale che sconvolge il pubblico

Povera Claudia Affari tuoi, "Mavacc***e": Claudia, insulti sui titoli di coda

Affari tuoi Affari Tuoi, il delirante sospetto su Marianna: "Mah, stessa offerta del pacco"

tag
affari tuoi
stefano de martino

Clamoroso Affari Tuoi, il "miracolo" di Claudia: il finale che sconvolge il pubblico

Povera Claudia Affari tuoi, "Mavacc***e": Claudia, insulti sui titoli di coda

Affari tuoi Affari Tuoi, il delirante sospetto su Marianna: "Mah, stessa offerta del pacco"

ti potrebbero interessare

1675x929

L'Eredità, "ma cosa ti ridi?": bufera dopo la ghigliottina

Redazione
1055x575

Verissimo, Karina Cascella: "Cosa faccio fatica a fare"

490x290

Ballando con le Stelle, veleno-Selvaggia Lucarelli: "Sgradevole", un caso su Rai 1

300x168

Belve, Iva Zanicchi cade in studio: sconcerto dalla Fagnani