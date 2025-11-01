L'Eredità, "ma cosa ti ridi?": bufera dopo la ghigliottina

Andrea e la debuttante Chiara sono i due concorrenti arrivati ai Cento secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 1 novembre. Alla fine ha avuto la meglio Chiara, che si è seduta al tavolo della ghigliottina con 150mila euro. Gli indizi da collegare erano anelli, battute, disegno, merenda e protetta. Il montepremi, però, è sceso a 18.750 euro dopo vari dimezzamenti.
La concorrente, dunque, ci ha ragionato su un minuto e poi ha dato come soluzione la parola Fascia. Purtroppo, però, la risposta corretta era un'altra, cioè Cartella.
Secondo la maggior parte dei telespettatori che hanno commentato la puntata in diretta sulla piattaforma X, la ghigliottina di questa sera non era per nulla facile. "Era un po’ difficile", ha scritto infatti un utente. Un altro, invece, riferendosi alla soluzione e a uno degli indizi da collegare, ha scritto: "Alla veneranda età di 34 anni scopro che i raccoglitori ad anelli si chiamano cartelle ad anelli (mai sentito in vita mia) #Leredità". Un altro ancora, invece, ha commentato la reazione del conduttore quando la concorrente ha provato a dare una sua spiegazione: "Ma cosa ridi, Liorni? Anello a fascia esiste".
Ma cosa ridi, Liorni?— Laura (@Laura8242554823) November 1, 2025
Anello a fascia esiste. #leredita pic.twitter.com/6qm5Tufu7f