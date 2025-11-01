L'Eredità, "ma cosa ti ridi?": bufera dopo la ghigliottina

Andrea e la debuttante Chiara sono i due concorrenti arrivati ai Cento secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 1 novembre. Alla fine ha avuto la meglio Chiara, che si è seduta al tavolo della ghigliottina con 150mila euro. Gli indizi da collegare erano anelli, battute, disegno, merenda e protetta. Il montepremi, però, è sceso a 18.750 euro dopo vari dimezzamenti.

La concorrente, dunque, ci ha ragionato su un minuto e poi ha dato come soluzione la parola Fascia. Purtroppo, però, la risposta corretta era un'altra, cioè Cartella.