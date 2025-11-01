Romano Prodi, manovre al centro: cosa può accadere il 15 novembre

Nella magmatica terra di mezzo, anzi di centro, che in tanti stanno solcando, una data è cerchiata in rosso: 15 novembre. Quel giorno, infatti, è prevista un’assemblea organizzativa dei comitati Più Uno, quelli che l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Ruffini, sta fondando da ormai un anno in tutto il Paese. L’appuntamento ha anche un titolo: “Chi sceglie di esserci, sceglie di contare”. E la foto di sfondo è quella di un circuito di corsa, con le postazioni di partenza di quella che potrebbe una gara di mezzofondo o anche più lunga. Icona interessante che ben spiega lo spirito di Ruffini, molto simile persino a livello simbolico di quello che è il suo padre politico, Romano Prodi. Non è tempo di centometristi, ma piuttosto di maratoneti, di mezzofondisti, di gente che sa faticare, pazientare e guardare lontano. Per ora l’appuntamento ha il profilo di una riunione organizzativa, infatti nel sito Più Uno è descritto come “evento riservato ai responsabili dei comitati Più Uno”. Ma non è detto che non diventi un’occasione pubblica, più mediatica.

Il fatto è che tra la stella Silvia Salis (sempre più corteggiata dai media nazionali), l’exploit di Alessandro Onorato e il lavorìo di Matteo Renzi (unico a poter vantare un’infrastruttura nazionale, data da Italia Viva), da un po’, infatti, non si parlava più di Ruffini. Il quale, però, non è affatto scomparso. Tutt’altro. E persino le sue assenze sono una notizia. Non è andato, per esempio, alla Leopolda, dove invece c’erano Salis, Onorato e Gaetano Manfredi. Così come non è andato all’evento di Onorato. Segno eloquente del fatto che Ruffini, che pure è amico di Renzi ed è stato uno dei volti della Leopolda dei bei tempi, non intende partecipare per ora alla Casa riformista lanciata dal leader di Iv.