Nuova Ricambi, un esempio vincente di imprenditoria Made in Italy da padre in figlio

Nuova Ricambi è un'eccellenza del territorio lombardo e, nonostante il periodo complicato, continua a riscuotere grande successo a livello di fatturato, per la precisione il 5% in più dalla riapertura dopo il lockdown.

I clienti di Nuova Ricambi, realtà B2B, rivolta al mondo dei professionisti, sono sia nazionali che internazionali, tecnici del mondo del caffè e riparatori specializzati del settore Ho.Re.Ca, produttori di macchine da caffè e torrefattori.

Il titolare, Marcello Zanesi, seconda generazione di imprenditori, porta avanti i valori trasmessi da suo padre, come umiltà e lavoro costante.

Zanesi, infatti, ha iniziato a lavorare a 17 anni, andando a scuola la sera-“senza lavoro non si va nessuna parte”-diceva il padre di Marcello.E suo figlio la pensa esattamente come lui; “a un ragazzo giovane consiglierei di studiare tanto, di prepararsi e valutare bene cosa fare nella vita”-sottolinea Zanesi.

Nuova Ricambi racconta la storia di grandi riconoscimenti e traguardi raggiunti in 40 anni di storia della Famiglia Zanesi. “Lavoriamo con passione e responsabilità dal 1980, da quando mio padre, Marcellino Zanesi prima, ed ora io, siamo riusciti a fare di Nuova Ricambi non solo un'azienda leader nel suo settore, ma una vera famiglia.I nostri clienti, poi, possono contare su un magazzino verticale automatizzatocon oltre 36.000 referenze e la certezza che l’azienda può fornire anche prodotti fuori catalogo da fornitori selezionati. Lavoriamo molto bene in Italia anche se la il maggior peso sul nostro fatturato è dato dai clienti esteri.”

In Italia Nuova Ricambi ha un fatturato del 30% a livello di mercato soprattutto in Lombardia e Toscana, all’estero, invece, del 70%.

L'azienda è composta da 60 persone, di cui 10 a Cesena; Nuova Ricambi attualmente risponde alle esigenze dei propri clienti in più di 157 paesi in tutto il mondo. Con 2 sedi operative in Italia, a Carugate (MI) con più di 3000 mq di magazzino e a Cesena 2400 mq, un sito di produzione e assemblaggio, 9 sister companies all’estero, ragiona da sempre, come ha già sottolineato Zanesi, come se fosse una grande famiglia. Lo spirito di collaborazione tra i componenti dello staff si respira, a livello di energia, in ogni reparto, grazie al carattere e alla formazione di Zanesi, che, attento alle tendenze e ai cambiamenti, ha migliorato il packaging nel rispetto dell'ecosostenibilità e dell'ambiente. “Il mercato del caffè è in continua evoluzione e noi ci mettiamo sempre in gioco. Il mondo intero si sta muovendo verso l'uso di prodotti più sostenibili e stiamo selezionando materiali e fornitori per adeguarci a questa etica”.

Sì, perché Nuova Ricambi è una realtà internazionale caratterizzata da una ricerca di prodotti di qualità e attenzione alle esigenze dei clienti e dei partner. Si pone come One-Stop-Shop, ed è ciò che si evince anche dalla vision aziendale: “vogliamo essere gli alleati dei nostri clienti per i ricambi di macchine da caffè professionali e attrezzature da bar, un supporto sempre più crescente per il settore Ho.Re.Ca., con i ricambi per cucine professionali, lavaggio erefrigerazione commerciale.Aggiungiamo valore al business dei clienti, perché ci piace fare la differenza”.

Nuova Ricambi ha puntato sull'innovazione e la ricerca di nuovi prodotti; nel tempo, infatti, l’offerta si è molto ampliata, aggiungendo al catalogo i ricambi per i maggiori brand di macinacaffè, lavatazze, fabbricatori di ghiaccio, prodotti per la pulizia, accessori per baristi e, dal 2019, i ricambi dei migliori marchi per cucine professionali, lavaggio e refrigerazione commerciale, con l’acquisto a Cesena dell’azienda Nuova SM Commerciale srl.

Sono aumentate le vendite per le macchine da casa e le semi professionali perchè molta gente è in smart working e consuma molto caffè a casa. Tanti gli accessori ; quali sono quelli di maggiore tendenza?

“Negli ultimi anni abbiamo ampliato l’offerta di accessori utili a tutti i livelli; per questo abbiamo creato un nostro brand, “EDO Barista” ( www.edobarista.com). Tra gli accessori più richiesti, soprattutto durante il lockdown, per la “linea da casa”, c’è il foam locus, utilizzabile sulle macchine professionali e semiprofessionali da casa. Inserito sulla lancia vapore, crea una crema perfetta per un delizioso cappuccino. Tra gli accessori da bar, poi, in collaborazione con LeonardoTecnika, c’è il Sipresso, pressino automatico di precisione per caffè, alta tecnologia, tutta Made in Italy”.

Quali sono le altre novità?

“Il 2020 ha sicuramente modificato anche il mondo dell’espresso. La tendenza del mercato riguardante l’espresso da casa è cambiata, sia in Italia che all’estero. C’è molta più attenzione per il momento della colazione, oltre alla necessità di trascorrere molto più tempo a casa; queste esigenze hanno modificato le abitudini degli amanti del caffè e sono aumentate le vendite di macchine semiprofessionali da casa. A breve questa evoluzione porterà la categoria dei tecnici, che ci sentiamo in parte di rappresentare, a dover istruire, con informazioni tecniche, di pulizia e manutenzione base, i coffee lovers. Dovendo rispondere, però, alle esigenze di tutte le tipologie degli amanti del caffè, abbiamo deciso di aggiungere la linea delle Moka, scegliendo Bialetti, che assicura qualità e sicurezza e simbolo della caffettiera come rito tradizionale italiano. Insieme alla classica moka abbiamo aggiunto a catalogo anche un arcobaleno di caffettiere per portare allegria in ogni cucina, aggiungendo piccoli macinini manuali per lasciare ad ognuno il piacere di prepararsi il caffè, dal chicco direttamente alla tazzina. Abbiamo puntato anche su alcuni accessori, come quelli per preparare il caffè filtro, sempre più bevuto e apprezzato in Italia”.

I privati possono acquistare i vostri prodotti?

“Sul sito www.edobarista.com, tutti possono acquistare accessori del mondo del caffè”.

Un’ultima domanda è d’obbligo; qual è il segreto per un perfetto espresso?

“E’ racchiuso nella regola delle 5M, miscela, macinatura, macchina, manutenzione, mano dell’operatore, questi i cinque elementi per preparare un espresso a regola d’arte”.

