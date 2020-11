Pescatori italiani rapiti in Libia, un misterioso "blackout": "Per tre ore gli armatori della Marina non hanno risposto alle telefonate"

05 novembre 2020 a

a

a

Da più di due mesi, il leader libico il generale Khalifa Haftar, detiene illegalmente 18 cittadini italiani catturati in acque internazionali: i 18 pescatori di Mazara del Vallo. Il governo italiano non parla dell'eventuale negoziato che ha avviato con Haftar, ma ormai - scrive Repubblica - la richiesta è "diventata solo un paravento per nascondere il fatto che Haftar si prende la libertà di non restituire i pescatori all'Italia".

"Conte e Di Maio, dove siete?". La signora Rosa fa tremare il governo: Italia umiliata, silenzio infame

Il sequestro è avvenuto dopo ore di osservazione di una vedetta libica e con il mancato intervento di un elicottero di un cacciatorpediniere della Marina Militare italiana che era a 115 miglia dall'area del sequestro. Un elicottero la cui semplice presenza sarebbe bastata ad allontanare i miliziani libici. Un elicottero che però non è mai intervenuto. Dopo il primo attacco dei libici sono subito arrivate le prime risposte dalla Marina di Roma. "Ma all'improvviso per 2 o 3 ore la Marina non risponde più alle telefonate degli armatori", spiega una fonte a Repubblica, "poi verso le 3 di notte chiamano per dire che l'elicottero non può intervenire, che il caso ormai è diplomatico e che non c'è nulla da fare". E i nostri pescatori sono ancora ostaggio in Libia...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.