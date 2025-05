Russia, "in Libia missili puntati sull'Europa": le indiscrezioni

Alta tensione in Nord Africa. Mosca vuole puntare missili contro l'Europa posizionandoli in Libia. La Russia, a quanto pare, vuole installare sistemi missilistici nella base militare di Sebha, capoluogo del Fezzan libico controllato dal generale Khalifa Haftar, per puntarli contro l'Europa. Lo ha riferito ad "Agenzia Nova" una persona vicina al dossier, precisando che il piano sarebbe gia' in fase avanzata. Sebha, situata nella Libia meridionale a circa 900 chilometri da Tripoli e poco piu' di 1.000 chilometri dall'isola italiana di Lampedusa, rappresenta un punto strategico ideale per colpire obiettivi europei con missili a medio e lungo raggio. Il 12 maggio scorso e' stato ucciso a Tripoli Abdulghani al Kikli, detto "Ghaniwa", leader del "Dispositivo di sostegno alla stabilita'" (Dss), per mano della Brigata 444, milizia fedele al premier del Governo libico di unita' nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba. Questo episodio ha scatenato la peggiore spirale di violenza nella capitale libica degli ultimi anni, offrendo a Haftar la possibilità di neutralizzare tutte le milizie rivali, avanzare verso Tripoli ed assumere il controllo di tutto il Paese. La persona vicina al dossier spiega: "Haftar, insieme a suo figlio Saddam, sta lentamente avanzando verso Tripoli per sgominare il mosaico di milizie che difendono la capitale, arrestare o esiliare Dabaiba, probabilmente a Istanbul, e impossessarsi di tutta la Libia".