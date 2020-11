Coronavirus, anziani lasciati sul pavimento in Piemonte (che contesta la zona rossa): foto choc dal Covid Hospital

05 novembre 2020 a

Anziani in corridoio su lettighe da campo. Questo è quanto accaduto all'ospedale di Rivoli che, per la chiusura del reparto d'emergenza al Martini di Torino trasformato in fretta in "Covid Hospital", si è trovato ad accogliere ancora più pazienti di quanti se ne prevedeva.

Nel pronto soccorso sono previsti due percorsi: per i pazienti Covid e per chi ha patologie diverse. Ma tenerli divisi come dovrebbero è, al momento scrive Repubblica, non praticabile. Erano 28, la scorsa notte, le persone in pronto soccorso in attesa di un letto. "Un conto è pensare che si possa intervenire in emergenza come è capitato per la prima ondata, altro conto è trovarci di fronte alla stessa fretta di riorganizzare gli spazi quando questa seconda ondata era pienamente prevista. Solo dopo diversi giorni dall'inizio della impennata si è cominciato a intervenire", l'accusa del segretario regionale del sindacato degli infermieri Nursing Up, Claudio Delli Carri.

